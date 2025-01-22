Задача создать свою монету stable coin в сети BSC по примеру и аналогу USDT



1. Нужно создать клон USDT в сети BSC BEP-20

2. Нужно создать курс 1к1 с небольшой суммой ликвидности к примеру 10000$

3. Проверять будем на Trust Wallet есть примеры что там отображается монета при переводе без добавления смарт контракта.

4. Развернуть и протестировать в основной сети