Разработка токена

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок190 просмотров

Задача создать свою монету stable coin в сети BSC по примеру и аналогу USDT

1. Нужно создать клон USDT в сети BSC BEP-20
2. Нужно создать курс 1к1 с небольшой суммой ликвидности к примеру 10000$
3. Проверять будем на Trust Wallet есть примеры что там отображается монета при переводе без добавления смарт контракта.
4. Развернуть и протестировать в основной сети

БлокчейнРазработка смарт-контрактов
3 месяца назад
guest_1716282934812
год в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
20 дней назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
онлайн
46 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 месяца назад