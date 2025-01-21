Чат бот

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок358 просмотров

ищу специалиста по созданию чат бота в телеграмме по продаже курса

Создание чат-ботов
3 месяца назад
nataliasertac233
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Олег
 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Камиль
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Роман
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Сергей
 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
3 месяца назад
Дмитро
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Дмитрий
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
41 отзыв(-1)
3 месяца назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
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час назад
7 отзывов
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Вадим
 
24 года
год в сервисе
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Денис
 
28 лет
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26 лет
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