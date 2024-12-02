Разместить отзыв на google maps

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Закрыт2 заявки12 просмотров

Необходимо разместить готовый отзыв на сайте google maps.

Почта google должна быть из США или сделана под США (имя/фамилия/ай пи при размещении).

У аккаунта, с которого будете размещать, на сайте google maps отзывы должны быть только на компании США (не про букмекеров и не про брокеров), либо пустой.

Перед размещением отправляете аккаунт на согласование, потом отправляю ссылку и отзыв для размещения.

Google MapsНаписание отзывов
4 месяца назад
guest_1736777867926
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад

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Александр
 
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