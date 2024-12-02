Необходимо разместить готовый отзыв на сайте google maps.

Почта google должна быть из США или сделана под США (имя/фамилия/ай пи при размещении).

У аккаунта, с которого будете размещать, на сайте google maps отзывы должны быть только на компании США (не про букмекеров и не про брокеров), либо пустой.

Перед размещением отправляете аккаунт на согласование, потом отправляю ссылку и отзыв для размещения.