Необходимо создать новую организацию в Google Maps для интернет-магазина. Задача включает в себя наполнение информации, чтобы обеспечить корректное отображение на картах. Уточните детали, необходимые для успешного выполнения задания.
Разместить отзыв на google maps
Необходимо разместить готовый отзыв на сайте google maps.
Почта google должна быть из США или сделана под США (имя/фамилия/ай пи при размещении).
У аккаунта, с которого будете размещать, на сайте google maps отзывы должны быть только на компании США (не про букмекеров и не про брокеров), либо пустой.
Перед размещением отправляете аккаунт на согласование, потом отправляю ссылку и отзыв для размещения.
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