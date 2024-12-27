Реєстрація на 2 маркетплейсах і олх під мої дані та наповнення

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Реєстрація на 2 маркетплейсах і олх під мої дані та наповнення товарами

Близько 100 товарів на кожному

Оплата 2000 грн за все після виконання проекту

OLXДобавление товаровНаполнение сайтов
4 месяца назад
andrij17788
Андрій 
24 года
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров