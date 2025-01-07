Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно задание или оба. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.