Отзыв на Яндекс картах 200р

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок111 просмотров

Отзыв на Яндекс.Картах. Задача:

1. Необходимо написать отзыв для компании. оплата 200р после опубликования

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4 месяца назад
ronchekmailru
Андрей 
43 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв

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