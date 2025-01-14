Требуется написание отзывов для улучшения SEO. Оплата составляет от 15 до 50 рублей за каждый отзыв. Ищутся исполнители, готовые качественно выполнять задания.
Требуется добавить карточки товара в магазин
Требуется скопировать карточки товара и добавить к нам в магазин. Инструкции есть.
Карточка включает: Картинки, описание, вариации товара. Все делается через copy-paste.
Примерный план работ:
- Открываем линк/категорию
- Создаем папку у себя с названием категории и товара
- Качаем в папку картинки. Пр кн мыши на картинку и в меню выбираем открыть картинку в новой вкладке. Качаем все картинки карточки и кладем в папку.
- Идем в наш кабинет магазина, в Каталог/Продукты и нажимаем добавить новый продукт.
- Закачиваем фото.
- Заполняем Name и описание товара.
- Выставляем цены
- Выбираем категорию продукта
- В разделе Options добавляем вариации продукта. Option type - выпадающий лист.
Всего 615 карточек по категориям.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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