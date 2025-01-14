Требуется добавить карточки товара в магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки51 просмотр

Требуется скопировать карточки товара и добавить к нам в магазин. Инструкции есть.

Карточка включает: Картинки, описание, вариации товара. Все делается через copy-paste.

Примерный план работ:

- Открываем линк/категорию

- Создаем папку у себя с названием категории и товара

- Качаем в папку картинки. Пр кн мыши на картинку и в меню выбираем открыть картинку в новой вкладке. Качаем все картинки карточки и кладем в папку.

- Идем в наш кабинет магазина, в Каталог/Продукты и нажимаем добавить новый продукт.

- Закачиваем фото.

- Заполняем Name‍ и описание товара.

- Выставляем цены

- Выбираем категорию продукта

- В разделе Options добавляем вариации продукта. Option type - выпадающий лист.

Всего 615 карточек по категориям.

4 месяца назад
maksimsharov
Шаров 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
4 месяца назад
$100
15 дней
Заказывал добавление карточек в магазин. Задание было выполнено качественно и в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик предоставляет подробное, четко сформулированное с рекомендациями по оптимизации работы, постоянно на связи и без проблем производит оплату. Рекомендую как порядочного человека и опытного специалиста.

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Алла
 
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11 минут назад
57 отзывов
4 месяца назад
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spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
4 месяца назад