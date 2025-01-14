Требуется скопировать карточки товара и добавить к нам в магазин. Инструкции есть.

Карточка включает: Картинки, описание, вариации товара. Все делается через copy-paste.

Примерный план работ:

- Открываем линк/категорию

- Создаем папку у себя с названием категории и товара

- Качаем в папку картинки. Пр кн мыши на картинку и в меню выбираем открыть картинку в новой вкладке. Качаем все картинки карточки и кладем в папку.

- Идем в наш кабинет магазина, в Каталог/Продукты и нажимаем добавить новый продукт.

- Закачиваем фото.

- Заполняем Name‍ и описание товара.

- Выставляем цены

- Выбираем категорию продукта

- В разделе Options добавляем вариации продукта. Option type - выпадающий лист.

Всего 615 карточек по категориям.