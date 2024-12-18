Обновление информации сайта на WordPress

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Закрыт1 заявка53 просмотра

Добрый день.

Необходимо произвести обновление информации на сайте согласно вложениям.

Просим перед отправкой заявки изучить все вложения.

Указание Телеграм, сроков и стоимости в заявке Обязательно.

Сыслки на фотоматериалы

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4 месяца назад
Yuriy_Sh
Юрий 
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Был
2 месяца назад
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Дмитрий
 
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