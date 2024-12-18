Необхідно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання включає кілька простих кроків для швидкого виконання.
Обновление информации сайта на WordPress
Добрый день.
Необходимо произвести обновление информации на сайте согласно вложениям.
Просим перед отправкой заявки изучить все вложения.
Указание Телеграм, сроков и стоимости в заявке Обязательно.
Сыслки на фотоматериалы
https://disk.yandex.ru/d/MQ9MZ_gBEdhyHQ
https://disk.yandex.ru/d/cyfrncO-9pz05g
https://disk.yandex.ru/d/NXdBsDrZPBDzbA
Заявки фрилансеров
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