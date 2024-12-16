Есть сайт интернет-магазина БАДов в нескольких локациях: 🇲🇽 Мексика, 🇧🇷 Бразилия, 🇪🇺 Европа, 🇺🇸 США.

Ищу контент-менеджера, который бы мог бы заниматься созданием и публикацией на сайтах качественного и хорошо сверстанного структурированного контента. Нужно сделать 25 статей на каждую локацию.



Что нужно делать:

На основе ТЗ от SEO специалиста создавать интересные и читабельные статьи на разных языках с помощью нейросетей (ChatGPT, Claude etc.)

Публиковать эти статьи через админку на сайтах Wordpress (публикация с подбором/генерацией картинок), используя разные виды контента (картинки, схемы, таблицы, блоки внимания, списки и так далее.)

Вносить правки на основе обратной связи

Требования к исполнителю:

Знание Wordpress и опыт в контент-менеджменте

Базовое знание HTML кода и редактора Gutenberg

Наличие базового вкуса и понимания UX/UI (статьи должны выглядеть читабельно в плане верстки)

Опыт работы с нейросетями

В идеале минимальное знание английского языка.



Пишите сразу ваши предложения по стоимости и примеры работ.

Выбираю исполнителя по отзывам и рейтингу.