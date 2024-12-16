AI-контент-менеджер (Wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки70 просмотров

Есть сайт интернет-магазина БАДов в нескольких локациях: 🇲🇽 Мексика, 🇧🇷 Бразилия, 🇪🇺 Европа, 🇺🇸 США.

Ищу контент-менеджера, который бы мог бы заниматься созданием и публикацией на сайтах качественного и хорошо сверстанного структурированного контента. Нужно сделать 25 статей на каждую локацию.

Что нужно делать:

  • На основе ТЗ от SEO специалиста создавать интересные и читабельные статьи на разных языках с помощью нейросетей (ChatGPT, Claude etc.)

  • Публиковать эти статьи через админку на сайтах Wordpress (публикация с подбором/генерацией картинок), используя разные виды контента (картинки, схемы, таблицы, блоки внимания, списки и так далее.)

  • Вносить правки на основе обратной связи

Требования к исполнителю:

  • Знание Wordpress и опыт в контент-менеджменте

  • Базовое знание HTML кода и редактора Gutenberg

  • Наличие базового вкуса и понимания UX/UI (статьи должны выглядеть читабельно в плане верстки)

  • Опыт работы с нейросетями

  • В идеале минимальное знание английского языка.

Пишите сразу ваши предложения по стоимости и примеры работ.
Выбираю исполнителя по отзывам и рейтингу.

UI/UXWordPressНаполнение сайтовОптимизация контентаРазмещение статей
5 месяцев назад
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
4 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
70 лет
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