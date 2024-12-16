Необходимо разместить готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах. Требуется аккаунт от 3 уровня, возраст более 1 года, русское имя и регион Москва или Россия. Оплата 200 рублей после прохождения модерации. Инструкция будет предоставлена.
AI-контент-менеджер (Wordpress)
Есть сайт интернет-магазина БАДов в нескольких локациях: 🇲🇽 Мексика, 🇧🇷 Бразилия, 🇪🇺 Европа, 🇺🇸 США.
Ищу контент-менеджера, который бы мог бы заниматься созданием и публикацией на сайтах качественного и хорошо сверстанного структурированного контента. Нужно сделать 25 статей на каждую локацию.
Что нужно делать:
На основе ТЗ от SEO специалиста создавать интересные и читабельные статьи на разных языках с помощью нейросетей (ChatGPT, Claude etc.)
Публиковать эти статьи через админку на сайтах Wordpress (публикация с подбором/генерацией картинок), используя разные виды контента (картинки, схемы, таблицы, блоки внимания, списки и так далее.)
Вносить правки на основе обратной связи
Требования к исполнителю:
Знание Wordpress и опыт в контент-менеджменте
Базовое знание HTML кода и редактора Gutenberg
Наличие базового вкуса и понимания UX/UI (статьи должны выглядеть читабельно в плане верстки)
Опыт работы с нейросетями
В идеале минимальное знание английского языка.
Пишите сразу ваши предложения по стоимости и примеры работ.
Выбираю исполнителя по отзывам и рейтингу.
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