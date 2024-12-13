Написать отзыв на 2 гис

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок71 просмотр

Нужно просто оставить положительный отзыв о сайте отзывов на 2 гис. Профиль который оставляет отзыв, уже должен был оставлять отзывы раньше и должен иметь аватарку.

2ГИСНаписание отзывов
5 месяцев назад
buriak
28 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

miraemin99
Мирэ 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
23 дня назад
5 месяцев назад
$5
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Ксения
 
18 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
45 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Гость
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Арай
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Никита
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Сергей
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Данил
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Асилбек
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Антон
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Матевос
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Тимофей
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
miraemin99
Мирэ 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
23 дня назад
5 месяцев назад
Максим
 
39 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад

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