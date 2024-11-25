Відповіді на повідомлення

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки95 просмотров

Основне завдання – відповідати на повідомлення людей за готовими шаблонами. Все дуже просто: клієнти самі звертатимуться до вас, а ваше завдання – просто копіювати та відправляти підготовлені відповіді (усі тексти я надам)

4 месяца назад
guest_1734274859804
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
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2 часа назад
4 месяца назад
Евгения
 
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4 месяца в сервисе
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3 месяца назад
4 месяца назад