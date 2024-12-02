Необходима публикация отзыва на Авито. Требуется наличие аккаунта, зарегистрированного более 3 месяцев. Оплата осуществляется после успешной публикации отзыва на платформе.
4 отзыва о клинике Real Life с размещением
Задача: Нужно написать 4 положительных отзыва для клиники в Воронеже http://reallife-clinic.ru/ и РАЗМЕСТИТЬ на:
1. 2gis - https://2gis.ru/voronezh/firm/70000001024484378/tab/reviews
2. Продокторов (отзыв о реальном враче, имена выдумывать нельзя) - https://prodoctorov.ru/voronezh/lpu/58962-real-life/
3. Яндекс картах - https://yandex.ru/maps/org/real_life/1774089925/reviews/?ll=39.160124%2C51.705448&z=17
4. Зун - https://voronezh.zoon.ru/medical/real_life_klinika/reviews/
Ни в коем случае не писать вымышленные имена врачей, если они фигурируют в отзыве!!! Отзывы должны быть естественными, такими, чтобы не отличить от настоящих, живых.
Можно писать о том, как вам помогла клиника, как вылечились близкие и родственники. УПОР на лечение АЛКОГОЛИЗМА и табакокурения, А также условия размещения и персонал наш, типа отзывчивый, комфортные условия и подобное и применение качественных препаратов котрые позволяют быстро выйти из состояния запоя
НАЗЫВАЕМ: не Наркологический центр «Real Life» а Клиника «Real Life»!!!
Прислать в одном (!) вордовском документе результаты работы в следующем порядке: 1) Скриншоты размещённых отзывов (можно на модерации).
ОБЯЗАТЕЛЬНО - без скринов не принимаем работу. 2) Ссылки на страницы, где вы разместили отзыв. Ещё раз: пусть ваш отзыв пока ещё и на модерации. 3) Тексты размещённых отзывов. Всё в одном документе подряд, но подписанное, где и что.
Пример оформления: https://prnt.sc/i7yDUqRDXX9F Без скринов размещения отзывы не оплачиваются. Скрины нужно делать на весь экран, чтобы было видно адресную строку сайта, где вы находитесь.
Пример: https://prnt.sc/ekjAcpPREgfj КАК НЕ НАДО Стоит чёткое ТЗ: чтоб в результатах скрин, ссылка и текст. Из пяти авторов так делает только один. Остальные: тексты отзывов в результат, скрины в личку, ссылки зависают где-то. Работа в этом случае не принимается. Если не умеете вставлять снимок экрана в вордовский документ и не хотите научиться, заказ не берём!
Работа специфическая, но не сложная. Спасибо заранее за понимание и соблюдение всех условий!
Объем текста: 1600-1800 знаков. Каждый отзыв в среднем около 400 знаков Требуемая уникальность: 100% по text.ru
Целевая аудитория: потенциальные клиенты - люди с алкогольной и никотиновой зависимостью. Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.
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