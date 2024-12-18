Отзывы на площадках

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Закрыт39 заявок200 просмотров

Ищем кто может помочь добавить отзывы на разных площадках - гугл карты, instagram, facebook и др. От вас только постинг отзывов, текст мы сами вышлем. Можно начать сразу. О цене договоримся. Отзывы на площадках

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5 месяцев назад
stacy2
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

АндрійБойко
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Анастасія
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Кристина
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Юлія
 
32 года
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Сергій
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Ніка
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Милана
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Оксана
 
32 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
33 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Алёна
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Вероника
 
25 лет
10 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Романна
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Алина
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Вікторія
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Дмитро
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Виктор
 
56 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 дней назад
4 месяца назад
Богдан
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Александра
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ірина
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Сергей
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Иван
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Сусанна
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Олена
 
43 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
4 месяца назад
Інна
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Данил
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Екатерина
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ірина
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Вікторія
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Іван
 
31 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Інна
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Георгий
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Віктор
 
42 года
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Саша
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
45 лет
9 месяцев в сервисе
Была
4 дня назад
5 месяцев назад
Єлизавета
 
20 лет
год в сервисе
Была
6 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад