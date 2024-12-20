Зібрати контакти меблевих компаній України

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок231 просмотр

Треба спарсити з Гугла карт, пошукових результатів - всі Українські меблеві фірми.

Треба:
1. Назва компанії
2. Адреса сайту
3. Імейл
4. Телефон

Приклад ключових запитів по яким можна парсити видачу Гугла
(назва міста) + виготовлення мягких меблів
(назва міста) + виробник мяких меблів
(назва міста) + мякі меблі
(назва міста) + меблева компанія

Ну і посортувати потім, щоб не було дублікатів.

Google MapsПарсинг данныхПоиск информации
4 месяца назад
Anokalintik
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Іванна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Владлена
 
18 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Ніка
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Альона
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ева
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Алёна
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Богдан
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
20 дней назад
4 месяца назад
Олена
 
43 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Катерина
 
27 лет
год в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Елисей
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Катерина
 
22 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Натали
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
31 год
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Олена
 
47 лет
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
4 месяца назад
Алина
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Іван
 
31 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Романна
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Тетяна
 
42 года
год в сервисе
Была
12 дней назад
4 месяца назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
89 отзывов
4 месяца назад
Иван
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Томас
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад