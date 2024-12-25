Зробити короткий пост з Reddit аккаунту виконавця у заданій комьюніті

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка46 просмотров

Необхідно зробити публікацію з текстом (6-8 речень) про продукт на Reddit за вказаним посиланням. Виконавець повинен мати власний Reddit-аккаунт, створений не пізніше 2023 року.

Написание постов
4 месяца назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
11 минут назад

Выбранный исполнитель

Dmitry_Dissa
Дмитрий 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
$5
1 день
Виконав задачу швидко і професійно! Рекомендую
Приятно было работать, деньги дошли, все хорошо

Заявки фрилансеров

Dmitry_Dissa
Дмитрий 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад

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