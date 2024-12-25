Зробити короткий пост з Reddit аккаунту виконавця у заданій комьюніті

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки36 просмотров

Необхідно створити пост на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій ком'юніті. Виконавець повинен мати власний Reddit-аккаунт, створений не пізніше 2023 року, для забезпечення автентичності публікації.

Написание постов
4 месяца назад
juliaandersen
Саша Кравец 
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