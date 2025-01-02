Разместить в своем регионе на картах онлайн точку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок53 просмотра

Разместить в своем регионе онлайн точку с описанием и нашими контактами

Фото, наполнение скинем по почте. Развертывание весь мир.

  1. создать почту и пароль (сохранить и не привязывать к телефону)

  2. разместить на яндекс и гугл картах

  3. прописать все по тексту

  4. получить подтверждение

  5. выслать все данные

Google MapsЯндекс Карты
4 месяца назад
guest_1732284250217
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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