Требуется разместить отзывы на 10 сайтах-листингах. Необходимо обеспечить качественное наполнение контента, следуя указанным требованиям и стандартам. Работа должна быть выполнена в срок и с учетом всех нюансов.
Спеціаліст з роботи з Google Maps
Ми шукаємо відповідального асистента, уважного до деталей, який допоможе бізнесам підвищити їхню видимість у Google Maps та залучити більше клієнтів. Наша команда працює з бізнесами різного масштабу: від невеликих локальних компаній до великих мереж із багатьма філіалами.
Що ми пропонуємо?
Гарантовані проєкти з першого дня роботи: у нас вже є 10 активних проєктів, які ти зможеш вести.
Конкурентна заробітна плата: $30 за проєкт + бонуси за виконання планів.
Можливість розвитку: ми зацікавлені у довгостроковому співробітництві.
Гнучкий формат роботи: повна або часткова зайнятість (залежно від завантаженості).
Комфортна віддалена робота: ти зможеш працювати там, де зручно тобі.
Обов’язки:
- Створення та оптимізація профілів у Google My Business.
- Управління відгуками (моніторинг, відповіді, видалення фейкових).
- Проведення аудитів локацій та розробка стратегій для покращення видимості бізнесів.
- Додавання та оновлення контенту (фото, послуги, товари).
- Контроль видимості компаній у Google Maps.
- Підготовка звітів про прогрес для клієнтів.
Що нам важливо?
- Досвід роботи з Google My Business або бажання швидко навчитися.
- Уважність до деталей та вміння працювати з великим обсягом інформації.
- Володіння Google Sheets та Google Docs.
- Проактивність та ініціативний підхід до виконання завдань.
Тестове завдання:
- Провести аудит локації Google My Business.
- Запропонувати стратегічні кроки для покращення видимості бізнесу в локальному пошуку.
Як подати заявку?
- Просто напишіть нам та коротко опишіть свій досвід (якщо він є).
- Виконайте тестове завдання (аудит локації Google My Business та стратегічні рекомендації).
- Прикріпіть приклади ваших попередніх робіт (за наявності).
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