Спеціаліст з роботи з Google Maps

Ми шукаємо відповідального асистента, уважного до деталей, який допоможе бізнесам підвищити їхню видимість у Google Maps та залучити більше клієнтів. Наша команда працює з бізнесами різного масштабу: від невеликих локальних компаній до великих мереж із багатьма філіалами.



Що ми пропонуємо?



Гарантовані проєкти з першого дня роботи: у нас вже є 10 активних проєктів, які ти зможеш вести.

Конкурентна заробітна плата: $30 за проєкт + бонуси за виконання планів.

Можливість розвитку: ми зацікавлені у довгостроковому співробітництві.

Гнучкий формат роботи: повна або часткова зайнятість (залежно від завантаженості).

Комфортна віддалена робота: ти зможеш працювати там, де зручно тобі.



Обов’язки:



- Створення та оптимізація профілів у Google My Business.

- Управління відгуками (моніторинг, відповіді, видалення фейкових).

- Проведення аудитів локацій та розробка стратегій для покращення видимості бізнесів.

- Додавання та оновлення контенту (фото, послуги, товари).

- Контроль видимості компаній у Google Maps.

- Підготовка звітів про прогрес для клієнтів.



Що нам важливо?



- Досвід роботи з Google My Business або бажання швидко навчитися.

- Уважність до деталей та вміння працювати з великим обсягом інформації.

- Володіння Google Sheets та Google Docs.

- Проактивність та ініціативний підхід до виконання завдань.



Тестове завдання:



- Провести аудит локації Google My Business.

- Запропонувати стратегічні кроки для покращення видимості бізнесу в локальному пошуку.



Як подати заявку?



- Просто напишіть нам та коротко опишіть свій досвід (якщо він є).

- Виконайте тестове завдання (аудит локації Google My Business та стратегічні рекомендації).

- Прикріпіть приклади ваших попередніх робіт (за наявності).