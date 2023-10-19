Pavel_Demidovic

Павел Pavel_Demidovic

 
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
день назад
2 отзыва
1 новый
Python разработчик

Связь:

Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
75%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
HarryWong
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
месяц назад
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новый отзыв
Отличная и очень оперативная работа! Большой спасибо за выполненный заказ и подход к делу. Быстро внёс правки и доработал функционал. Всё работает, как часы ?
Хороший заказчик, всегда был на связи и быстро отвечал на вопросы, было приятно работать
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guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 месяца назад
Телеграмм бот
Павел сделал работу на 100%, всем рекомендую работать
Довольно ответствененно относиться к работе, на связи в любое время, рекомендую!
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