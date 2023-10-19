Python разработчик
Связь:
Telegram: @C0rAL0vii
Номер телефона: +375292387952
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
75%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
месяц назад
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Отличная и очень оперативная работа! Большой спасибо за выполненный заказ и подход к делу. Быстро внёс правки и доработал функционал. Всё работает, как часы ?
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда был на связи и быстро отвечал на вопросы, было приятно работать
$10
10 баллов
2 месяца назад
Павел сделал работу на 100%, всем рекомендую работать
Ответный отзыв
Довольно ответствененно относиться к работе, на связи в любое время, рекомендую!