Разработка сайтов / Разработка Telegram ботов
Разработка сайтов любой сложности
Разработка Telegram ботов
Настройка веб серверов и сервисов, работа с API.
Имею опты управление проектами по разработке, организация полного цикла, с нуля до сдачи проекта, управление дизайнерами, верстальщиками, программистами, сторонними подрядчиками.
Реклама сопровождение, SEO, контекст.
Умение работать в режиме многозадачности, быстро находить качественные решения сложных задач.
Не конфликтный, умею аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Системное администрирование
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от $1000
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