Разработка сайтов / Разработка Telegram ботов

Разработка сайтов любой сложности

Разработка Telegram ботов

Настройка веб серверов и сервисов, работа с API.

Имею опты управление проектами по разработке, организация полного цикла, с нуля до сдачи проекта, управление дизайнерами, верстальщиками, программистами, сторонними подрядчиками.

Реклама сопровождение, SEO, контекст.

Умение работать в режиме многозадачности, быстро находить качественные решения сложных задач.

Не конфликтный, умею аргументировано отстаивать свою точку зрения.