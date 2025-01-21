Заменить текущее АПИ на новое

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки247 просмотров

Стеки: Postgres, Docker, NestJS, Typescript.


задача внедрить (интегрировать новый API в существующий наш софт самописный)

документация по новому; API NEW DOCUMENTATION
прошлый АПИ: documentation old


Платформа самописная с существующим АПИ и логикой и готовой фронт и бек частью, однако из-за проблем первого поставщика мы переезжаем на второй соответственно надо протянуть новый АПИ и получить конечный результат возможность совершать ставки и получать результат по нему.

NestJSTypeScriptИнтеграция API
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