Разработать парсер

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок194 просмотра

Требуется разработка парсера. Основная задача состоит в парсинге товаров с мобильного приложения. Парсить товары по api не получится. Скорее всего нужно делать эмулятор и парсить через эмуляцию

Создание парсеров
3 месяца назад
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