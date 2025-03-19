Требуется разработка веб-игры для двух пользователей в Telegram, где они по очереди нажимают на клеточки, распределяя ресурсы и захватывая клетки противника. Реализация на Node.js с socket.io или Python с FastAPI. Возможны и другие технологии. Правила и пример игры доступны по запросу.