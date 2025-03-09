Доработать сайт и админку на react.js

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок313 просмотров

Необходимо доработать сайт и админку на react.js, ТЗ в ЛС пришлю

ReactДоработка сайтов
2 месяца назад
alfateam_kz
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