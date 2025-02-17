Написать скрипт на хорошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок24 просмотра

Написать скрипт на платформе Хорошоп, чтобы разделы третьего уровня отражались во всплывающием меню, а не были внизу. Также написать скрипт по настройке отдельных способов доставки для определенного бренда.

Написание скриптов
2 месяца назад
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