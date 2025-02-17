Требуется собрать скетч сайта для команды веб-разработчиков, создавая продающий лейдинг. Исполнитель должен провести анализ конкурентов и учесть требования по клиентам и возможностям. Проект ориентирован на создание эффективного и привлекательного дизайна для привлечения клиентов.
Написать скрипт на хорошопе
Написать скрипт на платформе Хорошоп, чтобы разделы третьего уровня отражались во всплывающием меню, а не были внизу. Также написать скрипт по настройке отдельных способов доставки для определенного бренда.
Заявки фрилансеров
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