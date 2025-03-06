Небольшой скрипт на JS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок232 просмотра

Требуется разработать небольшой скрипт на JS. Покажу, расскажу, что и как должно функционировать.

JavaScriptНаписание скриптов
2 месяца назад
AntonPetrov
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