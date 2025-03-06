Разработать сайт на react\next + nest

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки47 просмотров

Сейчас проект на Laravel + React. Сейчас работаем над переписыванием платформы на NestJS API + React\next фронтенд.

Оставляйте телеграм для связи

Только Россия (для заключения договора)

LaravelNestJSNext.jsReactРазработка фронтенда
2 месяца назад
dariaryabchenko
Дарья 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад