1. Запрос по API трендовых токенов, занос в бд SQL и выдача с бд в таблицу Trending на сайте. Сортировка таблицы по фильтрам. Пример: https://dexscreener.com/

2. График-виджет от TradingView и таблица торгов токеном в сети солана под графиком. Пример: https://dexscreener.com/solana/szyghmexealrcvzyi27563jygpibwzq1tytgdgxlkv1

3. Проплата баннерной рекламы, бустов и обновление профиля токена. Ротация баннерной рекламы на сайте, продвижение по таблице после проплаты бустов, обновление информации о токене на странице токена (пример - вывод соцсетей, описания токена и картинки-баннера: https://dexscreener.com/solana/3egxltiyodworc9vnzserz2yqf66xgbqghbju4edsnwt) (https://dexscreener.com/solana/3egxltiyodworc9vnzserz2yqf66xgbqghbju4edsnwt)

4. Поиск токена по контракту и тикеру (запрос пользователем в поле поиска -> запрос к бд -> если в бд нет инфы, то запрос к внешнему API инфы о токене -> добавление полученной инфы в бд sql, чтобы в след раз не тратиться на RPC запрос -> выдача инфы пользователю о искомом токене)

https://dexscreener.com/