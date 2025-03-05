Требуется разработка стандартного дизайн-макета для страниц сайта на платформе Elementor (WordPress). Макет должен быть адаптивным и удобным для восприятия, включать структурированные блоки контента для страницы с рекомендациями и программой мероприятия. Важно, чтобы работа была выполнена без использования кастомного кода и сохраняла строгую структуру с возможностью добавления визуальных элементов.