Web платформа для онлайн помочника

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок39 просмотров

разработать веб платформу для онлайн помочника, который улучшает ментально-психологическое здоровье

-разработать логику помочника на основе веб-квиза (front-end та back-end)

-Интегровать эту логику со специально подобранными упражнениями, медитациями и т.п.

Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложений
2 месяца назад
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