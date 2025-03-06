Требуется разработать сайт, переписывая существующую платформу с Laravel на NestJS API и React. Ожидается работа с современными технологиями и адаптация фронтенда. Проект ориентирован на исполнителей из России для заключения договора.
Создать телеграмм бота
Кратко схема такая: есть мастера по ремонту бытовой техники, они регаются, верифицируются, дальше видят заявки по своим выбранным категориям (они берутся из БД) которые можно купить, если покупают заявку то после оплаты им открываются контакты. Еще есть бот для клиента - там он по своему номеру авторизуется, видит заказы привязанные к своему номеру, может менять статус заказа. Более подробное тз скину по запросу
Заявки фрилансеров
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