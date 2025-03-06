Создать телеграмм бота

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Закрыт20 заявок68 просмотров

Кратко схема такая: есть мастера по ремонту бытовой техники, они регаются, верифицируются, дальше видят заявки по своим выбранным категориям (они берутся из БД) которые можно купить, если покупают заявку то после оплаты им открываются контакты. Еще есть бот для клиента - там он по своему номеру авторизуется, видит заказы привязанные к своему номеру, может менять статус заказа. Более подробное тз скину по запросу

PythonTelegramСоздание ботов
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