Собрать скетч сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки302 просмотра

Здравствуйте, нужно собрать скетч сайта для команды web разработчиков (Упоковать услугу). Это должен быть продающий лейдинг. Ваша задача проанализировать конкурентов (на достках вакансий полно их). Исполнителю мы опишем каких клиентов мы ищем и наши возможности.

FigmaSketchUI/UXАнализ конкурентовПривлечение клиентов
2 месяца назад
merlin1991
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