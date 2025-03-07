Разработка полностью автоматизированной CRM-системы для языковой онлайн-школы. Задача включает автоматизацию подписок и оплат через HubSpot и Stripe, оптимизацию работы sales-менеджеров, улучшение взаимодействия учеников и учителей, а также анализ данных для прогнозирования роста. Открыты к рассмотрению других CRM-систем для более гибкой автоматизации.