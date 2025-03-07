Требуется разработка простого бота для Telegram, который будет проверять наличие определенных полей в записях после публикации нового поста. Если поля присутствуют и заполнены, бот добавляет информацию к посту, в противном случае не выполняет никаких действий. Идеально подходит для автоматизации обновлений контента.
Собрать скетч сайта
Здравствуйте, нужно собрать скетч сайта для команды web разработчиков (Упоковать услугу). Это должен быть продающий лейдинг. Ваша задача проанализировать конкурентов (на достках вакансий полно их). Исполнителю мы опишем каких клиентов мы ищем и наши возможности.
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