Доработка телеграмм бота на Питоне

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок308 просмотров

Нужно доделать телеграмм бота . Сделать механизм , чтобы админ канала мог прикрутить кнопку "Ретрансляция" к любому посту и любой подписчик в минимальное число кликов мог отправить пост всем или выбранным своим знакомым (по умолчанию - только доверенным) .

PythonTelegramСоздание ботов
2 месяца назад
guest_1741348052637
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rusabbv
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