Автоматизация бизнес-процессов в CRM для языковой онлайн-школы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки11 просмотров

Цель:

Создать полностью автоматизированную CRM-систему, которая:

✅ Автоматизирует подписки и оплаты (HubSpot + Stripe), в команде есть программист, который будет заниматься технической частью внедрения оплат (код, база данных)

✅ Оптимизирует работу sales-менеджеров.

✅ Улучшает взаимодействие учеников и учителей.

✅ Анализирует данные для прогнозирования роста.

На данный момент основным вариантом является HubSpot, но также рассматриваются другие CRM-системы, если они обеспечат более гибкую и эффективную автоматизацию бизнес-процессов.

Автоматизация процессовНастройка CRM
2 месяца назад
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