Нужен специалист по FFmpeg / Python для нарезки видео (обход Content I

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Требуется разработка автоматического решения для нарезки видео. Нужно:
✅ Установить FFmpeg и все нужные программы.
✅ Написать скрипт, который берёт из 20-минутного видео фрагменты от 1 до 7 секунд и составляет 7-8-минутное видео.
✅ Обеспечить смысловую связность нарезки.
✅ Оптимизировать видео для обхода Content ID (изменение кадров, аудио, рендомизация).

Что требуется от специалиста:
🔹 Опыт работы с FFmpeg, Python или другими инструментами для обработки видео.
🔹 Знание способов обхода Content ID.
🔹 Возможность настроить всё удалённо (через AnyDesk/TeamViewer).

PythonНаписание скриптовНарезка видеоОбработка видео
2 месяца назад
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