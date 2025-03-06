Требуется разработка автоматического решения для нарезки видео. Нужно:

✅ Установить FFmpeg и все нужные программы.

✅ Написать скрипт, который берёт из 20-минутного видео фрагменты от 1 до 7 секунд и составляет 7-8-минутное видео.

✅ Обеспечить смысловую связность нарезки.

✅ Оптимизировать видео для обхода Content ID (изменение кадров, аудио, рендомизация).

Что требуется от специалиста:

🔹 Опыт работы с FFmpeg, Python или другими инструментами для обработки видео.

🔹 Знание способов обхода Content ID.

🔹 Возможность настроить всё удалённо (через AnyDesk/TeamViewer).