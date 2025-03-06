Ищется монтажер для простого YouTube ролика распаковки. Необходимо обработать 1,5 часа сырого материала, убрав паузы и лишние фразы, чтобы сделать видео динамичным. Опыт не обязателен, работа подходит для начинающих. Оплата через PayPal.
Нужен специалист по FFmpeg / Python для нарезки видео (обход Content I
Требуется разработка автоматического решения для нарезки видео. Нужно:
✅ Установить FFmpeg и все нужные программы.
✅ Написать скрипт, который берёт из 20-минутного видео фрагменты от 1 до 7 секунд и составляет 7-8-минутное видео.
✅ Обеспечить смысловую связность нарезки.
✅ Оптимизировать видео для обхода Content ID (изменение кадров, аудио, рендомизация).
Что требуется от специалиста:
🔹 Опыт работы с FFmpeg, Python или другими инструментами для обработки видео.
🔹 Знание способов обхода Content ID.
🔹 Возможность настроить всё удалённо (через AnyDesk/TeamViewer).
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