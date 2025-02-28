Создать видео по 3D, готовые модельки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки55 просмотров

Нужно создать видео сравнения роста 3D моделек из игры. Модельки уже есть, их нужно разместить в правильном порядке и сделать линейку по которой они будут изменятся.

BlenderСоздание видео
2 месяца назад
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