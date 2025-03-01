Необходимо удалить лишний голос из видео, который длится 20 секунд. Также требуется учесть шумы улицы и разговоры людей, чтобы итоговое видео звучало качественно. Ожидается, что работа будет выполнена с использованием программ для видеомонтажа.
Відеомонтаж роліку
Доброго дня! Треба змонтувати один тривалий відеоролик з 40-50 старих маленьких відео-реклам. Кому цікаво, напишіть, будь ласка, свої пропозиції. Дякую
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Потрібно змонтувати відео зі стріма тривалістю 3 години в 20-30 хвилинний ролик. Залишити лише важливі думки про грін-ред флеги в дівчатах, вирізати зайве та додати мемні вставки. Важливо також перевірити музику, щоб уникнути порушення авторських прав на YouTube. Пропонуйте свою ціну за роботу.Видеомонтаж7 заявокЗакрытмесяц назад
- $9
Требуется специалист по видеомонтажу для создания новостных шортсов длительностью 60 секунд. Необходимо ежедневно находить новости, составлять сводку и озвучивать материал с помощью ИИ. Примеры работы будут предоставлены.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработать 8-9 AI-сцен для ролика на крупное digital-мероприятие. Сцены должны быть динамичными и фотореалистичными, с детально проработанными локациями. Монтаж не требуется, требуется только генерация сцен по техническому заданию.Закрытмесяц назад
Ищется моушн-дизайнер для создания информативного презентационного ролика. Задача заключается в разработке качественного видеоматериала, который привлечет внимание и эффективно передаст информацию. Ожидается высокий уровень креативности и профессионализма.Закрыт2 месяца назад
Ищется опытный монтажер видео для создания 5-7 reels в неделю для барбершопа, салона маникюра и парикмахерской. Требуется креативный подход, накладывание английских субтитров, музыкальное сопровождение и эффектные переходы. Оплата: $8-10 за короткое видео, $12-15 за сложное, $1-2 за обложку. Пробное задание будет предоставлено.Видеомонтаж18 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется видеомонтаж для исправления цифр на записи экрана с телефона. Необходимо заменить графику, как в фотошопе, но на видео. Возможность регулярных заказов.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $4
Требуется женщина в возрасте 23-45 лет для записи видео отзыва о личной трансформации через работу с психологом. Видео должно быть снято в формате повседневной жизни, без постановочных кадров. Предоставляется текст отзыва и подробное техническое задание для съемки.Видеомонтаж4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется монтаж 10-минутного ролика из лучших моментов игрового стрима продолжительностью 2-3 часа. Необходимо создать интересную подачу с мемами и привлечением зрителей. Примеры хорошего монтажа можно найти на канале Tomatos на YouTube. Ожидаются предложения по цене.Видеомонтаж12 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется специалист по моушн-дизайну или видеомонтажу для создания эффекта заблюривания текста на видео. Элемент должен двигаться вверх-вниз и увеличиваться, продолжительность работы — до 10 секунд. Срок выполнения — утром.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт2 месяца назад