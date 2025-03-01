Відеомонтаж роліку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок60 просмотров

Доброго дня! Треба змонтувати один тривалий відеоролик з 40-50 старих маленьких відео-реклам. Кому цікаво, напишіть, будь ласка, свої пропозиції. Дякую

Монтаж видеороликов
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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