Заблюривание текста на видео до 10 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок42 просмотра

Нужен специалист по моушн-дизайну или видеомонтажу для создания эффекта заблюривания текста на видео. Элемент должен двигаться вверх-вниз и увеличиваться, продолжительность работы — до 10 секунд. Срок выполнения — утром. Обсуждение цены и деталей через личные сообщения.

Монтаж видеороликовМоушн-дизайн
2 месяца назад
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