Монтаж Reels / Shorts роликов из длинного на Youtube

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок115 просмотров

Доброго дня!
Нам необходимо сделать классный динамичный монтаж из 2-ух длинных роликов(подкастов) с легким оформлением. Количество роликов: 10. Срок выполнения: 7 дней
Перед началом ожидаю примеры выполненных работ

ReelsМонтаж видеороликов
2 месяца назад
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