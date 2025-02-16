Задача: смонтировать два видео в одно.

Вертикальное видео под инстаграм.

По содержанию - это проход с камерой по объекту до и после ремонтных работ. Нужно соединить их в один как бы презентационный ролик по данному объекту с наложением текстовых вставок поверх видео. Сделать хорошие качественные монтажные склейки, переходы.

Пока одна эта задача, далее будут другие видео для монтажа. Присылайте примеры работ.