Требуется видеомонтаж короткого видео отзыва длительностью 10 секунд для Telegram. Необходимо создать эмоциональное и уверенное видео. Все детали будут уточнены в личных сообщениях.
Монтаж видео
Задача: смонтировать два видео в одно.
Вертикальное видео под инстаграм.
По содержанию - это проход с камерой по объекту до и после ремонтных работ. Нужно соединить их в один как бы презентационный ролик по данному объекту с наложением текстовых вставок поверх видео. Сделать хорошие качественные монтажные склейки, переходы.
Пока одна эта задача, далее будут другие видео для монтажа. Присылайте примеры работ.
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