Монтаж видео

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Закрыт15 заявок97 просмотров

Задача: смонтировать два видео в одно.

Вертикальное видео под инстаграм.

По содержанию - это проход с камерой по объекту до и после ремонтных работ. Нужно соединить их в один как бы презентационный ролик по данному объекту с наложением текстовых вставок поверх видео. Сделать хорошие качественные монтажные склейки, переходы.

Пока одна эта задача, далее будут другие видео для монтажа. Присылайте примеры работ.

Монтаж видеороликов
3 месяца назад
seoacc
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