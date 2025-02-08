Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок83 просмотра

Нужен видеомонтаж для отснятых видео для ютуб-канала (10-12 мин ролик). Создание превью и заливка на канал.

Ценю ответственный поход и выполнение работы в срок.

Монтаж видеороликовСоздание превью
3 месяца назад
guest_1739035745628
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Еммануель
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
Александра
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Сергей
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Вадим
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
Даниил
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
24 минуты назад
69 отзывов(-1)
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
3 месяца назад
Одександр
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад