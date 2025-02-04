Требуется видеомонтаж для запуска YouTube-канала. Ищем специалиста для помощи в монтаже видео. Сначала работа на сдельной основе, возможен переход на постоянное сотрудничество.
Монтаж рилс
Требуется монтажёр рилс для создания 40 рилс
Необходимо оформить отснятый материал написать красиво заголовки добавить лёгкую анимацию для наглядности и наложить звуки
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