Монтаж рилс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт21 заявка106 просмотров

Требуется монтажёр рилс для создания 40 рилс

Необходимо оформить отснятый материал написать красиво заголовки добавить лёгкую анимацию для наглядности и наложить звуки

ReelsДобавление музыкиМонтаж видеороликовСоздание анимацийСоздание рилсов
3 месяца назад
Mary_cos
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