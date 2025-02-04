Перевод видео в DaVinci Resolve

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка40 просмотров

Привет!

Нам необходимо осуществлять перевод большого количества видео при помощью сервисов AI. Монтаж аудиодорожки - в DaVinci.

Все подробности в переписке.

В отклике прошу указывать опыт работы и выполненные проекты.

3 месяца назад
Nick_Tarasov
Никита 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Віталік
 
24 года
7 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад