Требуется монтажер для YouTube канала, обладающий навыками моушн-дизайна. Задача включает монтаж видео по техническому заданию с возможностью создания креативного материала. Работа удаленная, оплата производится по часам или за конкретные подпроекты.
Видеоролик по работе
Нужен видеоролик с 2D анимацией, музыкой и закадровым голосом. Длина 30-40 мин. Ролик в виде обучения, презентации. Тема это работа курьера на основе регламента работы. Сценарием или сюжет пока не определил, но можно сделать работу курьера на примере разных рабочих событий. Бюджет от 300к рублей, в зависимости от уровня исполнения.
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