Видеоролик по работе

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок8 просмотров
Нужен видеоролик с 2D анимацией, музыкой и закадровым голосом. Длина 30-40 мин. Ролик в виде обучения, презентации. Тема это работа курьера на основе регламента работы. Сценарием или сюжет пока не определил, но можно сделать работу курьера на примере разных рабочих событий. Бюджет от 300к рублей, в зависимости от уровня исполнения.
Добавление музыкиОзвучка видеоСоздание анимаций
3 месяца назад
guest_1738059860376
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров