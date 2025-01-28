Требуется моушн-дизайнер для создания видео и визуального контента для футбольной аудитории. Необходим опыт в видеомонтаже, навыки работы с графическими редакторами и создание контента для соцсетей. Участие в обсуждениях, разработка креативных концепций и озвучка контента также входят в задачи. Интерес к футболу и умение работать в команде обязательны.