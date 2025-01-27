Ищется монтажер для создания YouTube шортс продолжительностью 30-60 секунд на тему интересных ситуаций. Требуется опыт работы с шортс-говорилками. Оклад составляет 20-50к в месяц, с возможностью роста в должности и оплате. Объем работы постоянный.
Монтажер для YouTube канала
Ищу монтажера для YouTube канала с навыками моушнДизайна. Задачи: монтаж видео по ТЗ (+ желание сделать крутой материал приветствуется). Удаленно. Оплата по часам или конкретным подпроектам. Вопросы можно задавать в лс.
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