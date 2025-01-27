Монтажер для YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок55 просмотров

Ищу монтажера для YouTube канала с навыками моушнДизайна. Задачи: монтаж видео по ТЗ (+ желание сделать крутой материал приветствуется). Удаленно. Оплата по часам или конкретным подпроектам. Вопросы можно задавать в лс.

Монтаж видеороликовМоушн-дизайн
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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