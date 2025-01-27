Ролик для рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок68 просмотров

Нужно сделать пару роликов для рекламы в соцсетях. Сценарий и монтаж,все необходимые файлы я предоставлю

Монтаж видеороликовСоздание рекламных роликов
3 месяца назад
Mesjkin
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15 дней назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
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3 месяца назад
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Наталія
 
45 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Оганес
 
16 лет
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Был
3 месяца назад
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Євген
 
22 года
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3 дня назад
11 отзывов
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Анна
 
40 лет
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день назад
447 отзывов
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
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17 минут назад
201 отзыв
3 месяца назад
Максим
 
32 года
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Егор
 
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Александр
 
40 лет
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3 часа назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
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19 минут назад
69 отзывов(-1)
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Артур
 
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14 минут назад
36 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Анастасія
 
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час назад
3 месяца назад