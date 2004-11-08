Більше про послуги:
Вітаю, мене звати Анастасія
Чим можу бути корисною?
Монтаж відео. Це можуть бути сторіс, тік токи, reals (обробка, видалення непотрібних деталей, накладання музики, ефектів, переходів, текст)
Ретуш фотографій (покращення фото)
Написання відгуків, відео відгук (стосовно додатків, сайтів)
Вся робота виконується
⏳швидко
🔥якісно
✅ за вашими побажаннями
https://drive.google.com/drive/folders/1---Noyg6g6zo4cYQHrtcvniyOErhfIVH
Декілька прикладів моїх робіт
Телеграм для звʼязку:@vssnst
Видеомонтаж
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$15/час
от $10от 1 дня
#1608