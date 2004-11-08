vssnst

Анастасія vssnst

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 часа назад
Більше про послуги:

Вітаю, мене звати Анастасія

Чим можу бути корисною?

  • Монтаж відео. Це можуть бути  сторіс, тік токи, reals (обробка, видалення непотрібних деталей, накладання музики, ефектів, переходів, текст)

  • Ретуш фотографій (покращення фото)

  • Написання відгуків, відео відгук (стосовно додатків, сайтів)

Вся робота виконується

⏳швидко

🔥якісно

✅ за вашими побажаннями

https://drive.google.com/drive/folders/1---Noyg6g6zo4cYQHrtcvniyOErhfIVH

Декілька прикладів моїх робіт

Телеграм для звʼязку:@vssnst

Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#1608