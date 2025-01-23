Розмовляючі голови

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок72 просмотра

У нас є кілька відео тривалістю (сирий матеріал), і ми хочемо створити з них одне святкове новорічне відео. Стиль — легкий, веселий та динамічний. Тривалість фінального відео бажано зробити від 7 до 10 хвилин.

Конкретних вимог до монтажу чи деталей немає, головне, щоб це було смішне, яскраве й заряджало гарним настроєм. Можна додати якісь цікаві переходи, ефекти чи музичний супровід, щоб підкреслити атмосферу свята.

Вітаються будь-які креативні ідеї, які зроблять відео більш незабутнім!

Добавление музыкиДобавление эффектовМонтаж видеороликов
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