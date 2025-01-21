Создание коротких видео туториалов для видеоредакторов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка91 просмотр

Нужен специалист для создания коротких видео туториалов для программ, таких как After Effects, Premiere, Davinci и Final Cut. Первые 10 туториалов будут записаны автором, а исполнителю необходимо будет сделать короткую версию, перевести на английский и озвучить с помощью AI диктора. Возможен переход к самостоятельному созданию туториалов.

Adobe Premiere ProАнглийский языкПеревод видеоСоздание видео
3 месяца назад
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Владислав
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад