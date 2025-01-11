Необходимо выполнить видеомонтаж для изменения звонка на сайте. В работе будут использованы два скриншота: один с реальным сайтом, другой с изменениями в фотошопе. Ожидается обработка видео с учетом предоставленных материалов.
Монтаж
Нужно смонтировать много видео. Короткие нарезки, пишите
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