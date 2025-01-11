Видео отзыв на английском языке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок12 просмотров

Добрый день! Требуется короткий видео отзыв на английском языке от человека КАВКАЗСКОЙ внешности.

Текст небольшой и легкий.

Желающие откликайтесь

Создание видео
4 месяца назад
BeatStar
33 года
2 года в сервисе
Был
21 день назад

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Нет заявок фрилансеров